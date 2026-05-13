?スター候補?による交流戦の行方は――。日本プロレスリング連盟（ＵＪＰＷ）の代表理事を務めるＤＤＴの高木三四郎（５６）が、初開催となった若手興行「ＦＡＣＥＴＨＥＮＥＸＴ」（１２日、新宿フェイス）を総括した。今回は新日本、ノア、ＤＤＴなどＵＪＰＷに所属する８団体の若手レスラーが参戦。第１試合で新日本のウルフアロン（３０）が、ヤングライオンの松本達哉（２５）のセコンドに就くサプライズもあった。チケ