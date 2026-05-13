?逸材?も大歓迎だ。ＬＬＰＷ−Ｘを率いる?ミスター女子プロレス?神取忍（６１）が１２日に都内で会見を開き、盟友の堀田祐美子（５９）が代表を務めるＴ―ＨＥＡＲＴＳとの初のコラボ興行を、３０日に東京タワーメディアセンターで開催すると発表した。同興行は「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ！！〜この一歩が、すべてを変える。〜」と題して行われ、神取自身はＴ−ＨＥＡＲＴＳの豊田紗也夏とシングルで激突する。取材に対し「（堀田と