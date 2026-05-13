飼い主さんがメイクをしていると、黒猫がお出かけすることに気づいたそうで…？飼い主さんのお出かけを阻止しようとした黒猫の行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回表示を突破し、8千件ものいいねを記録。「表情が...笑」「けいかいしてますね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：飼い主が出かけるのを『阻止したい黒猫』→お腹の上に乗ってきて…可愛すぎる『表情