より安全な地域へ避難 画像はイメージです ウクライナの紛争地帯付近で発見された猫と小型犬が、このほど心やさしい兵士によって保護されました。危険な避難をへて無事に安全な地域にたどり着いた2匹は、徐々に新しい環境に慣れつつあります。 しかもすばらしいのは、この猫と犬は友情をはぐくみ、お互いを心の支えにするようになったことです。 ロシア・ウクライナ戦争の最前線であるハリコフ州クピャ