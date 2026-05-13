接客業をしていると、思いがけない理不尽な客に遭遇したり、イレギュラーな対応を迫られたりすることがある。東京都の40代女性は、かつて働いていたコンビニでの散々な経験を投稿してくれた。早朝から働いていたある日、2日連続で同じ客にミスをしてしまい、本部にクレームを入れられたという。早朝勤務が堪えていたのか「どんなミスだったかは覚えていません」と振り返るが、別の男性客からは理不尽にキレられたこともある。（文