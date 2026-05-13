俳優の竹内涼真が６月１１日（日本時間１２日）に開幕するサッカー北中米Ｗ杯の日本テレビ中継スペシャルナビゲーターに就任することが１２日、分かった。日テレは、２０１８年のロシア大会以来２大会ぶりに大会を地上波で中継。日本の決勝トーナメント進出のカギを握るグループステージ第２戦・チュニジア戦（６月２１日）を含む計１５試合を全国生中継する。日テレサッカーの顔に抜てきされた竹内は「ドキドキが止まりませ