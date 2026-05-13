◆パ・リーグロッテ２―３日本ハム（１２日・ＺＯＺＯマリン）直球で押した。日本ハム・伊藤は２―１の６回２死満塁カウント３―２。寺地を１４９キロ直球で左飛に仕留め口元を緩めた。４試合連続で中５日での先発ながら７回６安打２失点。リーグ最多タイの４勝目を挙げ、「中５でゲームを作れているのはいいこと。僕が勝っていかないとチームも乗っていかないと思う。次こそは０（失点）でしっかり抑えたい」と、エースの責任