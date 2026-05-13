◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）春のマイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイルは１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。小倉牝馬Ｓ覇者のジョスランは、２１年の有馬記念などＧ１・３勝を挙げたエフフォーリアの全妹。兄も管理した鹿戸雄一調教師（６３）＝美浦＝が「Ｇ１でもやれる」と大きな手応えを持って送り出す。２度目のＧ１の舞台に血が騒ぐ。ジ