国民的アイドルグループ「嵐」が、５月末をもって活動を終了する。スポーツ報知では、グループのラストステージとなる「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の東京ドーム公演（５月３１日）まで原則毎週水曜に連載「嵐メモリアル」を掲載。歴代担当記者や、関係者らの取材をもとに嵐の約２６年の軌跡を振り返る。「嵐」とは何であったか。ファンの方や仕事仲間、お茶の間…それぞれが表現する「嵐」があるだろうが、私にとっての「嵐