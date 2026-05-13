１２日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、歌手の郷ひろみ（７０）が出演。「左利き有名人大集合」をテーマにしたトークで、５０歳を過ぎてから、右利きを左利きに変えたことを明かした。明石家さんまに「郷さんは右利きに飽きて？」と問われた郷は「飽きたんじゃないんですけど、なんとなく体のバランスをとろうと思って、もう１５年くらいたつんですかね、左に変えてから」と返答。「何もしな