俳優竹内涼真（33）が6月11日に開幕する「FIFAワールドカップ2026」日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任したことが12日、分かった。カナダ・米国・メキシコの北中米3カ国16都市で開催され、史上最多となる48チームが激闘を繰り広げる歴史的な大イベント。スペシャルナビゲーターに就任した竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチームに所属。センターバックとしてプレーするなど、本格的