第79回カンヌ国際映画祭のレッドカーペットに立つ是枝裕和監督＝12日、フランス南部カンヌ（ロイター＝共同）【カンヌ共同】第79回カンヌ国際映画祭が12日（日本時間13日未明）、フランス南部で開幕した。最高賞「パルムドール」などを競うコンペティション部門に、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」が選出されている。コンペに日本人監督作が3本選ばれ