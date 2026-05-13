俳優の竹内涼真が、あと29日で開幕する4年に1度のサッカーの祭典「FIFAワールドカップ2026」の日本テレビ系スペシャルナビゲーターに就任。カナダ・アメリカ・メキシコの北中米3ヶ国16都市で開催され、史上最多となる48チームが激闘を繰り広げる大イベントを全力ナビゲートする。【写真】竹内涼真ら豪華顔ぶれずらり…『第34回橋田賞』授賞式の様子竹内は5歳からサッカーを始め、高校時代には名門・東京ヴェルディのユースチー