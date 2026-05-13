アメリカのトランプ大統領は中国で行われる習近平国家主席との首脳会談のため、ワシントンを出発しました。アメリカトランプ大統領「習主席と話をした。我々はともに会談を楽しみにしている。素晴らしいものになるだろう」トランプ大統領は12日、大統領専用機でワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地を出発しました。目的地の中国・北京には日本時間の13日午後に到着し、14日に習主席との首脳会談に臨みます。トランプ氏は出発に