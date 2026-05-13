TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送される。番組公式Xが放送内容を告知した。公式Xは「街行く人とお互いの服を賭け…勝てば相手の服を1枚ゲット、負ければ自分の服を1枚失う、野球拳対決！そして、そのロケを終えた格好のまま雪山に移動して…極寒耐久対決へ」と告知した。告知動画によると、野球拳に登場する芸人はFUJIWARA藤本敏史、みなみかわ、ジャングルポケットおたけら4人が参加。。ア