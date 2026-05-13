佐渡市の両津湾では、100キロを超える大型のクロマグロが連日水揚げされ、豊漁となっています。一方で、漁師からは手放しでは喜べないという声も。そのワケとは。その希少性と美味しさから「海のダイヤ」とも呼ばれるクロマグロ。佐渡市の両津湾では例年より1か月ほど早く網にかかりはじめ、この春は連日豊漁となっています。この日もひとつの定置網から100キロを超える大型のクロマグロが次々と水揚げされていました。港は豊漁で