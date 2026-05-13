中国からの橋本への警戒心は高まるばかりだ(C)Getty Images卓球女子日本代表として世界選手権団体戦（英国・ロンドン）に出場した橋本帆乃香は、大舞台で強烈なインパクトを残した。金メダルを懸け中国と対戦した決勝で、第3試合に登場し見事に白星を飾った。【動画】「なんていう勝ち方だ」橋本帆乃香が王芸迪を撃破！カットマンの真骨頂を見せつけたラリーシーンを見る自身初出場となる世界選手権団体戦で橋本は、ファイ