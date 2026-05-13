嶋村の初アーチにベンチの藤川監督も笑顔を見せた(C)産経新聞社5月12日、阪神の嶋村麟士朗が、神宮球場で行われたヤクルト戦でプロ初本塁打を放った。阪神の2点リードで迎えた7回表、2死一塁の場面で、好投の西勇輝の代打で打席に立った嶋村。ヤクルトの速球派右腕・廣澤優が投じた4球目、152キロのストレートを振り抜くと、打球は左中間スタンドに飛び込む2ランとなった。【動画】「藤川監督もニッコリ」嶋村麟士朗の代打プロ