１２日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に、アテネ五輪女子マラソン金メダリストで、現在は解説者として活躍する野口みずきさんが出演。「左利き有名人大集合」をテーマに明石家さんまらとトークを繰り広げた。さんまとは、金メダルを獲得した五輪の際に中継で話したことがあるという野口さんは、左利き用のクリップボードを持参。「解説をしている時や、選手を取材する時に便利なんです。なんと