福井テレビの福山千奈アナウンサーが12日までにインスタグラムを更新。ミニワンピ−ス姿をアップした。福山アナは「お休みの日に後輩の田丸アナとバラ園に行ってきました〜」と同社のアナウンサーの田丸萌夕希と休日を過ごしたことを報告。当日の写真をアップした。福山アナは白いマイクロミニワンピースを着用。バラ園や食事を楽しむ姿や田丸アナとのショットを披露している。続けて「田丸は初めての後輩なのですが、色んな共通点