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【SF-G01 SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス】 予約期間:2026年5月13日0時～2026年8月6日23時59分 2027年02月下旬 発売予定 価格：22,000円 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、フィギュア「SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス」を通販サイト「タカラトミーモ