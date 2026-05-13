お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が12日に放送されたフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」（後10・00）に出演。SNS上で「意味が全く分からない」と感じている投稿をぶっちゃけた。今回は人気企画「満票だったら100万円!ザ・ベストアンサー」を放送。最初のお題として「若者のちょっと気になるアレ、1つだけ無くせるなら何がベスト？」というテーマが出題された。これに対し山内は「SNSで踊ってるやつ