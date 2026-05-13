開花した多肉植物「アガベ・ビルモリニアナ」＝12日、高知県北川村国内でわずかしか流通しない多肉植物「アガベ・ビルモリニアナ」が13日までに、高知県北川村にある庭園「モネの庭マルモッタン」で鮮やかな黄色い花を咲かせた。数十年の生涯に1度だけ開花するという。見頃は5月20日ごろまでで、園の広報担当は「最後の晴れ姿をぜひ見てほしい」と話した。園によると、4月上旬に「花茎」が30センチほどの高さに伸びているのが