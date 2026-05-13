周知の通り、ブライトンの三笘薫は５月９日のウォルバーハンプトン戦で、左足のハムストリングを負傷。足を引きずりながら交代を余儀なくされた。まだ、公式に検査結果は発表されていないものの、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「あまり良い状態には見えなかった」とコメント。日本代表の森保一監督も、「軽傷を願っていますが、おそらくそうではないという印象的なところは聞いています」と発言しており、北中