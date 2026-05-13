今年デビューする暑さに強い米の極早生品種「なつひめ」の田植えが、１１日新潟県上越市で行われました。 地元企業からは生ごみをリサイクルした肥料が提供され、生育が注目されます。 田植え機によって次々に植えられていく苗。 暑さに強いとされる今年デビュー予定の極早生品種「なつひめ」です。 新潟県上越市名立地区で１１日に田植えが行われました。 【生産者・松本香さん】 「高温に強いということなんで