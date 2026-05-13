東京都文京区に本社を置くヨネックスは12日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の通期決算を発表しました。連結売上高は1636億円（前期比18.3%増）、営業利益は165億円（同16.7%増）となり、売上高・営業利益ともに過去最高値を更新しました。 売上高の拡大を牽引したのは、アジアを中心に競技人気が継続するバドミントン用品と、国際大会での契約選手の活躍によりブランド認知が高まったテニス用品です。 売上