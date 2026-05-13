【ニューヨーク＝木瀬武】１２日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比５６・０９ドル高の４万９７６０・５６ドルだった。３営業日連続の値上がり。米労働省が発表した４月の消費者物価指数の上昇率が約３年ぶりの高水準となり、インフレ（物価上昇）への警戒から、午前中の取引では４００ドル近く下落した。その後は景気の変動に左右されにくいヘルスケア関連銘柄を中心に買い注文が優勢となった。