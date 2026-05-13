◇セ・リーグ巨人5―3広島（2026年5月12日岐阜）巨人・佐々木俊輔外野手（26）が12日、広島戦の9回に自身初のサヨナラ本塁打を放った。右中間に運ぶ4号2ランは、岐阜では巨人勢初のサヨナラ弾。猿の赤ちゃんを模した「さるぼぼ」が有名な同地で、「おさるのジョージ」に似ていることから「ジョージ」の愛称を持つ佐々木が躍動。チームを今季初のサヨナラ勝ちに導き、貯金を1とした。「さるぼぼ」の真っ赤な顔に表情を思