１００周年を迎えた日本体育大学伝統の応援スタイル「エッサッサ」＝１日、東京都世田谷区日本体育大学伝統の応援スタイル「エッサッサ」が１００周年を迎え、１日に東京・世田谷キャンパスで記念イベントが開かれた。７４４人が上半身裸に白ズボン姿で「エッサッサ！」のかけ声とともに集団演技を披露、「最大の日本式リズミック応援」としてギネス記録にも認定された。松浪健四郎理事長は「本学生であれば北海道から沖縄まで