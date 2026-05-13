◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５ｘ―３広島（１２日・岐阜）岐阜の夜空に舞った大城の一発に、相手の外野は一歩も動けなかった。２回１死、床田の初球・直球を捉えて右翼席へ運ぶ先制の４号ソロ。逆風だったのに「風に乗ってくれました」と照れ隠しのコメントを残す“らしさ”を見せながらも２４、２５年を早くも超える４号にマルチ安打をマークした。「積極的にいった結果がよかったと思いますし、先制点というのは欲しかったので