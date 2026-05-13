NY原油先物6月限（WTI）（終値） 1バレル＝102.18（+4.11+4.19%） 米国とイランの合意が近いとの先週の報道が疑われるなか、ホルムズ海峡の封鎖長期化が警戒されて再び騰勢が強まっている。イランは米国の提案に応じる構えを見せておらず、トランプ米大統領が軍事行動に傾く可能性が意識されている一方、イラン議会の国家安全保障・外交政策委員会の報道官は「イランが再度攻撃を受けた場合、ウランを兵器級と見なされる純