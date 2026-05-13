NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4686.70（-42.00-0.89%） 金６月限は続落。時間外取引では、序盤の買い一巡後はドル安一服を受けて売り優勢となった。欧州時間に入ると、軟調となった。日中取引では、予想以上の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が圧迫要因になったが、ドル高が一服すると、下げ一服となった。 MINKABU PRESS