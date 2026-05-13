NY株式12日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均49760.56（+56.09+0.11%） S＆P5007400.96（-11.88-0.16%） ナスダック26088.20（-185.93-0.71%） CME日経平均先物62450（大証終比：-210-0.34%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅続伸。序盤に一時３９６ドル安まで下落する場面も見られたものの、後半にかけてプラスに転じている。一方、本日はナスダックが大幅安となり、ＩＴ