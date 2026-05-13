羽田盃2着ロックターミガン（牡＝石坂）は東京ダービー（6月10日、大井）へ。キャロットクラブが発表した。桜花賞6着ナムラコスモス（牝＝大橋）は中京記念（8月16日）を予定。京浜盃6着タマモフリージア（牝＝大橋）は関東オークス（6月17日、川崎）。橘S3着スペルーチェ（牡＝宮田）はラジオNIKKEI賞（6月28日、福島）へ。ゆきつばき賞1着トップアタック（牡＝小椋）は坂井との新コンビで葵S（30日、京都）へ。