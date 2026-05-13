アイサンサンは火曜朝、午前9時過ぎに坂路に姿を見せ、4F64秒8〜1F15秒0で気分良さそうに駆け上がった。太陽光を浴び、黒光りする馬体が印象的。橋田師は「変わらずいい感じです。先週の動きも良かった。緩み過ぎず、集中してくれています。水曜もいつも通りで」と目を細める。相手はさらに強化され、距離も1F延びるが「そのあたりは2度、勝っている幸さんにお任せです」と笑顔で話していた。