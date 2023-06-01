NHK連続テレビ小説『風、薫る』のヒロイン・りん（見上愛）と直美（上坂樹里）ら看護婦養成所一期生は、看護婦見習いとして帝都医科大学附属病院での実習をスタートさせた。実際の看護では壁にぶつかることも多く、悩みながら奮闘するりんと直美たち。その頃、日曜日にりんに会えることを密かに楽しみにしている様子の“シマケン”こと島田健次郎（佐野晶哉）も、小説の執筆活動において悩みを抱えていた。彼の親友・槇村