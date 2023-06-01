◎巨人・丸は試合前練習で若手に交じってアメリカンノックで汗を流すと「あいつらサボり癖がついてるから、こっちが引っ張らないとやらないんですよ」。37歳のベテランが一番元気でした。◎楽天・内は前日に街で偶然遭遇した本紙担当記者に「よく気づいたね」と声をかけられ「特徴しかないわ！」。色黒の丸刈りメガネ。おっしゃる通りです。