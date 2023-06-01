◇セ・リーグヤクルト0―10阪神（2026年5月12日神宮）チームの窮地に、帰ってきた助っ人が一肌脱いだ。ヤクルト・オスナが0―10とされた9回1死から登板。佐藤輝に四球を与えるも、小野寺を二ゴロ併殺打に仕留めた。「燃えました。とにかくストライクを投げようと」。パイレーツ時代の19年に2試合、登板経験のある33歳が11球を投じ最速141キロを記録した。初回に佐藤輝の打球が先発・吉村の右手に直撃し緊急降板。池山監