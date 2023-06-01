小倉牝馬S3着から臨むココナッツブラウンは昨年5月の錦S1着以来のマイル起用。担当の柴原助手は「マイルがベストだと思います」と2F短縮を歓迎。火曜朝は坂路を駆け上がった。「（先月23日に放牧先から帰厩して）3週前に帰ってきたのは昨年エリザベス女王杯（5着）と同じパターン。仕上がりはあの時と同じくらい、いいですよ」と胸を張る。鍵になるのは前走と同じ前日輸送。「輸送自体は辛抱してくれたんですけど着いてから、