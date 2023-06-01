DeNA・山本は午前9時半に、本拠地の一室でソフトバンクへのトレードを告げられた。驚きを禁じ得なかった。23年に最優秀バッテリー賞を受賞した東とこの日の試合の準備をするはずが、9年間過ごしたチームを離れるための身支度に追われた。「凄く寂しい気持ちはある。新たな挑戦になるし、前向きに自分が成長するために頑張りたい」と前を向いた。相川監督はバッテリーコーチ時代から指導を受けた恩師。山本は「優勝させたいと思