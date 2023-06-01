ラ・リーガ 25/26の第36節 ベティスとエルチェの試合が、5月13日03:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アブデ・エザルズリ（FW）、ジオバニ・ロセルソ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエルチェはアンドレ・シルバ（FW）、グレイディ・ディアンガナ（MF）、ヘルマン・バレラ（FW）らが先発に名を連ねた。 試合開始早々