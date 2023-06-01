リーグ・アン 25/26の入替戦予選ラウンド1 Red Star FCとロデーズAFの試合が、5月13日03:30にStade de Parisにて行われた。 Red Star FCはケビン・カブラル（FW）、Ikanga Jovany（FW）、Durand Damien（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロデーズAFはタイリク・アルコンテ（FW）、イブラヒマ・バルデ（FW）、Joly Octave（MF）らが先発に名を連ねた。 14分に試合が動