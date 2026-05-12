イギリスの老舗ブーツメーカー「ジョンロブ（JOHN LOBB）」が、エストネーション六本木ヒルズ店にポップアップストアを出店する。期間は5月14日から8月30日まで。【画像をもっと見る】同ポップアップストアでは、ブランドを象徴する定番アイテムから最新シーズンのコレクションまでラインナップ。ジョンロブの世界観を表現した空間に仕上げるという。◾️ポップアップストア開催期間：2026年5月14日（木）〜8月30日