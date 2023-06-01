◇セ・リーグDeNA3―1中日（2026年5月12日横浜）DeNAのエース・東が、松尾との新コンビで6回2安打無失点、三塁を踏ませぬ快投で4勝目を手にし「僕らしい投球を引き出してくれて投げやすかった」と感謝した。山本の移籍が決まった日の登板を「新たなスタート」と表現。23年に最優秀バッテリー賞を受賞するなど数え切れない思い出がある。「（山本）祐大のおかげで成長できた。本当に寂しい。前回の登板がまさかラストにな