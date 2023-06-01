◇大相撲夏場所3日目（2026年5月12日両国国技館）今場所の平戸海は出足の鋭さが際立っている。高安戦は相手のもろ手を下からはね上げ懐に入ると一気に走った。1メートル78、141キロと決して大きい方ではないが、前に出る馬力は目を見張るものがある。右を差して左前まわしを引く自分の形を持っていて、どんな相手にも真っ向勝負できっぷの良い相撲を取る。前日の熱海富士戦も右四つの形になると56キロも重い相手を難なく寄り