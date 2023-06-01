水曜企画「G1追Q！探Q！」は担当記者が出走馬の陣営に聞きたかった質問をぶつけて本音に迫る。春の古馬マイル女王決定戦「第21回ヴィクトリアマイル」は大阪本社の入矢美奈（32）が担当。今年3月4日に開業したばかりでアイサンサンを送り出す橋田宜長師（37）に「G1初挑戦」「前走＆舞台」「確かな経験」の3テーマを問う。【G1初挑戦】いい意味で力が抜け、泰然自若とした雰囲気を漂わせている。橋田師は丁寧な取材対応で、物