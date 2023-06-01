女優の松本若菜（42）が12日、都内でクラウド電話サービス「BIZTEL」の新CM発表会に出席した。同サービスが始まった2006年に上京。「鳥取のド田舎から人口が多い東京に来たってだけでも第二の人生のスタートだった」と懐かしんだ。苦労人として知られ、来年デビュー20周年を迎える。「続けてきたからこそ、迎えられるんだと思う。悩み続けていた日々の自分に“いつかこういう日が来る。頑張りな”って声をかけてあげたい」と