◇パ・リーグ西武3―0ソフトバンク（2026年5月12日みずほペイペイD）打った瞬間、入るとは思わなかったという。日本ハムからFAで西武に加入した石井の打球は、奇麗な放物線を描いて右翼テラス席に吸い込まれた。先制弾が、移籍後初の決勝打だ。「思ったより飛んでくれた。自分でもビックリしています」。0―0の5回無死一塁で、松本晴のスライダーを、思い切り引っ張った。2号2ランで今季初の5連勝に導いた。開幕直後の3