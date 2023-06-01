◇セ・リーグDeNA3―1中日（2026年5月12日横浜）自覚がプレーに表れた。午前中、DeNAに激震が走った。正捕手・山本のソフトバンクへのトレード移籍が決定。この日先発の東とバッテリーを組んできた正妻が不在となり、4年目の松尾が急きょマスクをかぶった。「いろんな複雑な気持ちがあったけど、自分が背負ってやっていかないといけない」3月7日の楽天とのオープン戦で東をリードしたが、公式戦では初めて。それでも、