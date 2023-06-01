最近、目にする場所も増えてきたのではないでしょうか。路面電車の停留場や自治体の公共施設などに企業名などの副名称を付ける権利「ネーミングライツ」が広がっています。その背景を取材しました。札幌市内の中心部を走る路面電車です。（長南記者）「札幌市の路面電車の停留場です。こちらには狸小路という名前が付けられていますが、そのほかにもAOAO SAPPORO前と書かれています」２０２４年から、企業などが命名権を買っ